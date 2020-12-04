جينيسيس GV70.. لمحة من الفخامة الكورية في فيديو تشويقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر فيديو تشويقي مدته 15 ثانية، أعلنت شركة جينيسيس الكورية الجنوبية عن طرازها الجديد GV70، وكشفت عن الموعد الرسمي لإزاحة الستار عنه.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، مقطع الفيديو الذي حددت من خلاله ماركة جينيسيس،يوم 8 من شهر ديسمبر/ كانون أول الجاري، موعدا لكشف النقاب رسميا عن الطراز التابع لفئة SUV الفارهة.

ووفقا للموقع الأمريكي، فإن الطراز مخصص للطرح كموديل لعام 2021 المقبل.

ويأتي الطراز بتصميم انسيابي فريد تنافس به الشركة الكورية أبرز السيارات التابعة لنفس الفئة.



وحتى الآن لم تعلن جينيسيس، عن أي تفاصيل تتعلق بمواصفات وقدرات محرك طراز GV70.

ومن المقرر أن تعلن معلومات مثل قوة المحرك والمساحة الداخلية والكماليات، خلال الحفل المخصص لتقديم الطراز في الثامن من الشهر الجاري.



