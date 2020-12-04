محتجة في بانكوك تواجه السجن 22 عاما لإهانة "أغنى ملوك الأرض"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت الشرطة في تايلاند اتهامات ضد متظاهرة بإهانة الملك ماها فاجيرالونجكورن بعد قراءة بيان أمام السفارة الألمانية في بانكوك.

وتأتي الاتهامات التي وجهت ضد رافيسارا إكسجول بموجب بنود في القانون الجنائي التايلاندي تتعلق بالتحريض والعيب في الذات الملكية، وكلاهما يمكن أن يجعلاها تقضي 22 عاما خلف القضبان.



وظهرت رافيسارا خلال مسيرة في 26 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى السفارة الألمانية في بانكوك حيث طالب المتظاهرون بإصلاحات في النظام الملكي.

ويتعرض فاجير الونجكورن الذي يتردد أنه أغنى ملك في العالم، للانتقاد لقضاء فترات زمنية مطولة في منطقة بافاريا بجنوب ألمانيا حيث يمتلك فيلا مطلة على بحيرة وليس في بانكوك.

وسلم المتظاهرون خطابا يطلب من السفارة التحقيق فيما إذا كان الملك فاجيرالونجكورن يمارس سلطاته من الأراضي الألمانية.

وقرأت رافيسارا البيان الذي اتهم الملك بالتدخل في سياسة تايلاند.

وكان أكثر من 50 شخصا قد أصيبوا الأسبوع الماضي عندما استخدمت الشرطة مدافع المياه وكذلك الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين عند مقر البرلمان في أعنف أيام الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر.

ويسعى المحتجون لعزل برايوت تشان أوتشا القائد العسكري السابق ورئيس الوزراء الحالي ويطالبون بدستور جديد، لكنهم كسروا محرمات سابقة بالمطالبة كذلك بتقليص صلاحيات الملك.

ومن بين مطالب المتظاهرين العدول عن تغييرات منحت الملك السيطرة على الممتلكات الملكية التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات.