أودي Q4 e-tron.. مواصفات وأسعار أحدث طراز كهربائي للعملاق الألماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترقب سوق السيارات بشغف طرح نسخة العام 2021 من طراز أودي Q4 e-tron، وهو رابع طراز كهربائي بالكامل تقدمه الشركة الألمانية.

موقع "كار آند درايفر"، قدم عرضا لمواصفات وقدرات هذا الطراز المتميز، شمل الكشف عن قوة محركه، وتكلفته الرسمية، والفئات المتوفرة منه للبيع بالأسواق.

الأسعار



وذكر الموقع أن طراز أودي Q4 e-tron ستتوفر منه للبيع ثلاث فئات رئيسية، الافتتاحية باسم Premium وبتكلفة تبدأ من 45 ألف دولار، تليه فئة Premium Plus بتكلفة تبدأ من 50 ألف دولار.

أما أعلى فئة من الطراز فستطرح باسم Prestige، وستتوفر بتكلفة تبدأ من 55 ألف دولار.





المحرك

ويطرح طراز أودي Q4 e-tron الكهربائي لعام 2021 بمحرك كهربائي، ينتج قوة 300 حصان، ومعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 6.3 ثانية.

وسيتمتع المحرك بنطاق سير حتى 280 ميلا بفضل بطارياته التي ستمده بالطاقة بمعدل 82.0 كيلووات في الساعة.

وتتمتع بطاريات الطراز بقدرة على إعادة الشحن سريعا، حيث يعاد شحن 80% من طاقتها خلال 30 ثانية، بفضل الكابل الموصل للكهرباء ويستخدم في إعادة شحنها، ويتوفر بسعة ضخ طاقة تصل لـ 125 كيلووات.





التقنيات

سيحظى الطراز ضمن كمالياته بمنظومة تقنية متميزة، تشمل توفر نظام معلوماتي من تطوير ماركة أودي باسم MMI، مع توفر شاشتين للتحكم بأنظمة السيارة المختلفة بمنطقة التحكم الوسطى، وأنظمة ملاحة واتصال بالهواتف الذكية، ونظام للإنترنت اللاسلكي، وإمكانية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.





الأمن والحماية

أبرز الأنظمة، نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، والذي يدعمه نظام المكابح ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام كاميرات خلفية لرصد الحركة، وأيضا نظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.

