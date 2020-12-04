يقتصر إنتاجها على 49 نسخة.. تعرف على أحدث سيارة هايبرد

كتب: باسل الحلواني

تستعد شركة ناران، لطرح سيارة هايبرد جديدة رباعية المقاعد، يقتصر إنتاجها على 49 نسخة فقط.



وتأتي السيارة بتصميم خارجي شرس مع فتحات تهوية كبيرة ومصابيح وكشافات نحيفة للغاية، ومرايا خارجية كبيرة نسبيا، وجناح

خلفي ضخم مع الناشر الذي تحتضنه فتحتا مجموعة العادم الضخمتان، والعجلات المصنوعة من ألياف الكربون، وهي المادة، التي تعتمد عليها السيارة بشكل كبير في تصنيعها.



وتعتمد السيارة على محرك تربو مزدوج سعة 0ر5 لتر وبقوة 1062 حصان/1036 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، والتي يتم توزيعها على عجلات السيارة الأربع، وهو ما يتيح السيارة التسارع من الثبات إلى 6ر96 كلم/س في غضون 3ر2 ثانية، والوقوف على أعتاب السرعة القصوى 370 كلم/س.