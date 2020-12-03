موجز الخليج 365 للسيارات.."ناران هايبر كار" الخارقة وأسعار سوزوكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

بتصميم مختلف تطل علينا سيارة سوزوكي ديزاير الجديدة لعام 2021 حيث تتمتع بالعديد من المواصفات الرائعة المميزة.

كشفت شركة ناران النقاب عن هايبر كار رباعية المقاعد بقوة 1062 حصانا، والتي يقتصر إنتاجها على 49 نسخة فقط.

تعتزم الحكومة اليابانية الإعلان عن خطوات ملموسة لوقف بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل.

تمتلك صناعة السيارات اليابانية مجموعة من السيارات في تاريخها طرحت بتكلفة مرتفعة جعلتها من أغلى السيارات التي طرحت عبر تاريخ الصناعة.



طرحت شركة نيسان سيارتها الجديدة Nissan Xterra لعام 2021، وتتميز السيارة بأنها من السيارات الرياضية التي تناسب الشباب.

كانت ماركة فولكسفاجن الألمانية من ماركات السيارات التي قدمت مجموعة متميزة على مدار عام 2020، شملت قائمة مختلف الموديلات.

بعد وقف طرحه في عام 2006، كشفت هوندا اليابانية أنها تمهد لعودة طرح طرازها الرياضي الكونفيرتابل S2000 بنسخة جديدة.

كشفت شركة كيمكو التايوانية النقاب عن سكوتر KRV الجديد، الذي يمتاز بتصميم رياضي عصري، ومقعد هو الأريح.

