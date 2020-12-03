أغلى 10 سيارات يابانية عبر تاريخ الصناعة.. "تويوتا جي آر سوبرا" تتصدر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمتلك صناعة السيارات اليابانية مجموعة من السيارات في تاريخها، طرحت بتكلفة مرتفعة جعلتها من أغلى السيارات التي طرحت عبر تاريخ الصناعة.

ليست السيارات الأوروبية فقط التي تمتلك تاريخا يحتوي على قوائم سيارات بأسعار باهظة، حيث تمتلك أيضا الصناعة اليابانية مجموعة من السيارات في تاريخها، طرحت بتكلفة مرتفعة جعلتها من أغلى السيارات عبر تاريخ الصناعة باليابان.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أغلى السيارات يابانية الصنع عبر التاريخ، وبدأ القائمة بطراز سوبارو WRX STI 22B، الذي تتراوح تكلفته الحالية ما بين 100 و 400 ألف دولار.

من بعده جاء ضمن القائمة، طراز تويوتا سوبرا Mark IV، الرياضي المتميز، الذي تتراوح تكلفته الحالية ما بين 30 و 200 ألف دولار.

ومن السيارات الكلاسيكية، ضمت القائمة من ماركة مازدا اليابانية الطراز العريق Cosmo Series 1 موديل عام 1968، الذي تصل تكلفته الحالية لـ260 ألف دولار.

من بعده، جاء طراز نيسان R34 Skyline GT-R Z-Tune، الذي تتراوح قيمته الحالية ما بين 440 و 450 ألف دولار.

طراز كلاسيكي آخر من ماركة تويوتا جاء ضمن القائمة، هو طراز 2000GT موديل عام 1967، الذي تتراوح قيمته الحالية ما بيع 550 و 900 ألف دولار.

ومن ماركة لكزس اليابانية، ضمت القائمة، طراز LFA Nürburgring Package، الذي تصل قيمته الحالية لسعر 780 ألف دولار.

طراز آخر من ماركة نيسان جاء ضمن القائمة، هو طراز Fairlady 240Z ‘432’، الذي تتخطى قيمته الحالية المليون دولار، ووفقا لموقع "هوت كارز" تصل قيمته لـ1,1 مليون دولار.

ومن ماركة أكيورا، جاء ضمن القائمة، طراز nsx الرياضي، بنسخته التي طرحت لعام 2016، والتي تصل قيمتها الحالية لـ1,2 مليون دولار.

من بعده، جاء طراز لكزس LC500 Convertible VIN بنسخته الأحدث لعام 2021، التي تتوفر بتكلفة تصل لمليوني دولار.

وفي ختام القائمة، ذكر موقع "هوت كارز" السيارة الأغلى ضمن هذه القائمة، وهي طراز تويوتا GR Supra موديل عام 2020 الذي تصل تكلفته لـ2,1 مليون دولار.



