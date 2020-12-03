روسيا تعول على قرار أمريكي لدعم سوق النفط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يرى ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، أن هناك سببا جديدا يدعم أسعار النفط العالمية غير إنتاج لقاح فعال لفيروس كوفيد-19.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي خلال اجتماع أوبك+ الخميس، إن حسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية عامل إيجابي لسوق النفط العالمية.

وحث نوفاك أوبك+ على أن تأخذ في الحسبان عند البت في سياستها الإنتاجية تراجع الطلب على الوقود خلال موسم الشتاء والاغلاقات المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وتابع: أن على المجموعة أن تأخذ قرارا متوازنا.

500 ألف برميل يوميا



وحسب رويترز، أكد مصدر في تحالف أوبك+، أن المجموعة اتفقت على زيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت 3 مصادر في أوبك+، إن التحالف يناقش مقترح المجموعة بزيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا بعد يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأضافوا، أن هذا هو المقترح الوحيد قيد النقاش حاليا.

وأكدوا أن، زيادة إنتاج النفط بعد يناير/كانون الثاني المقبل ستخضع لمراجعة شهرية لكن لن تتجاوز 500 ألف برميل يوميا.

ورجحت مصادر في أوبك+، أن يعقد التحالف اجتماعا وزاريا جديدا لمراجعة مستويات الإنتاج في شهر فبراير/ شباط المقبل.

وبدأ اجتماع تحالف أوبك+، الخميس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتمديد تخفيض الإنتاج في الأشهر المقبلة، بعد تأجيله مرتين.

ويأتي هذا الاجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركاؤهم، الذي يعقد افتراضياً، بعد 3 أيام من المشاورات بين أعضاء التحالف.

تأجيل الاجتماع



وبعدما كان من المقرر عقده أساساً يوم الثلاثاء تم تأجيله إلى الخميس، وتم تأخير موعد انطلاقه اليوم لمده ساعة ليبدأ في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش على ما أفاد مصدر في أوبك لوكالة فرانس برس.

وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن أعضاء منظمة أوبك وروسيا اقتربتا من تسوية بشأن سياسة إمدادات النفط للعام 2021 بعدما أخفقت محادثات أجريت في وقت سابق من الأسبوع في إفراز قرار بشأن كيفية مواجهة ضعف الطلب على النفط في ظل موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤها، في إطار أوبك+، تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 8% من الإمدادات العالمية، حتى مارس/آذار 2021 على الأقل.

لكن بعدما أسفرت الآمال في موافقة سريعة على لقاحات للوقاية من الفيروس عن ارتفاع أسعار النفط في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأ عدة منتجين يشككون في الحاجة إلى الإبقاء على هذا التشديد في السياسة النفطية، والذي تؤيده السعودية أكبر منتج في أوبك.

اتفاق أوبك+ السابق



ويلتزم التحالف خفضا كبيرا في إنتاج النفط من أجل تكييفه مع الطلب الذي تراجع بشكل كبير بسبب تداعيات وباء كوفيد-19، استناداً إلى الخطوات التدريجية التي جرى اعتمادها بعد مفاوضات صعبة في أبريل/نيسان الماضي.

وفي أبريل/نيسان 2020، اتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها من كبار المنتجين المستقلين على خفض إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل يوميا مطلع شهر مايو/أيار الماضي.

وقلص تحالف أوبك+ اتفاقه بنحو 2 مليون برميل من النفط يوميا ليصبح 7.7 مليون برميل يوميا منذ مطلع شهر أغسطس/آب حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ووفقا لاتفاق التحالف السابق، فإنه من المقرر أن يتم تقليص قيود اتفاق خفض الإنتاج بنحو 2 مليون برميل أخرى إلى 5.8 مليون برميل في اليوم، بداية من يناير/كانون الثاني 2021، لكن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا قد لا يساعد التحالف على المضي قدما بتنفيذ هذه الخطة.