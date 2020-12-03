4 لمبات تحذيرية في طبلون السيارة يجب التوقف فوراً حال إضاءتها

الخليج ٣٦٥ نت – تقوم صانعات السيارات في مختلف أنحاء العالم بإضافة لمبات تحذيرية في طبلون السيارة مع ربطها بالأجزاء الحيوية والسوائل الهامة في السيارة، وذلك من أجل اكتشاف الأعطال في هذه الأجزاء عند بداية حدوثها وتحذير قائد السيارة منها.

واليوم وخلال السطور التالية سنكشف لكم عن أهم 4 لمبات تحذيرية يجب أن الإنتباه لها حال إضاءتها.

1- لمبة ارتفاع حرارة المحرك

تشير هذه اللمبة إلى أن حرارة سائل تبريد محرك سيارتك قد تجاوزت الحد الأقصى، مما يعني ارتفاع درجة حرارة المحرك، وفي هذه الحالة يجب إيقاف تشغيل محرك سيارتك فوراً وفتح غطاء المحرك في محاولة لتسريع تبريد المحرك، ثم اطلب المساعدة.

2- لمبة تحذير زيت المحرك

تشير هذه اللمبة إلى أن ضغط الزيت أقل من المعدلات الآمنة أو أن طرمبة الزيت قد تعرضت للتلف، وربما هنالك تسرب بالزيت، ويجب أيضاً التوقف فوراً بالسيارة وفحص مستوى الزيت، وتزويده في حال نقصانه ثم التوجه على الفور لمركز صيانة لفحص المشكلة.

3- لمبة فحص المحرك

في حال إضاءة لمبة فحص المحرك، فهذا يدل غالباً على وجود مشكلة في انبعاثات المحرك، ويجب عليك زيارة وكالتك لفحص سيارتك.

4- لمبة تحذير نظام المكابح

يعد فشل منظومة المكابح من أخطر المشاكل التي قد تواجه قائد السيارة، حيث أنه في هذه الحالة لن يستطيع التحكم في إيقاف السيارة، لذا في حال إضاءة هذه اللمبة يجب التوقف أيضاً وبحث سبب المشكلة وعلاجها.