الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن مبيعاتها العالمية لشهر نوفمبر 2020، والتي ارتفعت بـ 2% إلى 256,019 سيارة مقارنة بنوفمبر 2019. الموديل الأكثر مبيعًا لكيا هو سبورتاج بـ 35,930 سيارة، وفي المركز الثاني سيلتوس بـ 31,861 سيارة، وموديل سيراتو بـ 22,804 سيارة. كما وضحت كيا أن مبيعاتها الكورية ارتفعت بـ 3.9% سنوياً إلى 50,523، بينما ارتفعت مبيعاتها خارج كوريا بـ 1.6% إلى 205,496 سيارة.

كانت هذه تفاصيل خبر كيا تكشف أرقام مبيعاتها العالمية لشهر نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.