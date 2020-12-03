مواصفات سيارة نيسان إكسترا 2021 وأسعارها في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة نيسان سيارتها الجديدة نيسان إكسترا لعام 2021، وتتميز السيارة بأنها من السيارات الرياضية التي تناسب الشباب. كما يوجد الكثير من المواصفات الرائعة لسيارة نيسان إكسترا 2021 وفي التقرير التالي إليكم مواصفات السيارة الجديدة الأنيقة نيسان إكسترا 2021 وأسعارها في المملكة العربية السعودية.



مواصفات سيارت نيسان إكسترا 2021: نيسان إكسترا 2021 بتصميم خارجي مميز وجديد، حيث إن الواجهة الأمامية للسيارة على شكل حرف v.

مصابيح أمامية رباعية led كما تحتوي على مصدات بالأمام والجانب.

الجنوط مصنوعة من الألمونيوم خفيف الوزن مقاس 18 بوصة.

كما أن الواجهة الخلفية للسيارة جاءت بتصميم جديد وعصري بمصابيح ليد.

يوجد بها تصميم جديد للوحة العدادات والكونسول.

وجود شاشة كبيرة للعرض عن طريق اللمس بمقاس 9 بوصة.

يوجد بسيارة نيسان إكسترا شاشة متطورة لمساعدة السائق حيث تعرض أنظمة السلامة ومعلومات أثناء القيادة.

تحتوي سيارة نيسان إكسترا على مقاعد جلدية تكفي لـ 7 أفراد.

كما تتمتع بمساحة تخزين خلفية واسعة.

تتمتع سيارة نيسان إكسترا لعام 2021 بمحرك بأربع إسطوانات 2500 سي سي بقوة 165 حصانا مع 241 نيوتن متر من عزم الدوران.

كما يتصل المحرك بفتيس أوتوماتيك بـ 7 سرعات.

وكفاءة استهلاك الوقود بالسيارة 11.4 كم لكل لتر.

سعر سيارات Nissan Xterra 2021 في السعودية تتوافر سيارة نيسان إكسترا في السعودية عند وكيل نيسان وهي وكالة مناهل، وهذه أسعار السيارة بالفئات المختلفة بدون إضافة الضريبة كما يلي: نيسان إكستراse دفع كلي : 112 ألف ريال سعودي. نيسان إكسترا se ثنائي: 102 ألف ريال سعودي. نيسان إكسترا تيتانيوم دفع كلي: 120 ألف ريال سعودي. نيسان إكسترا تيتانيوم دفع ثنائي: 111 ألف ريال سعودي. نيسان إسكترا بلاتينيوم: 136 ألف ريال سعودي.

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