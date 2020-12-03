هوندا تمهد لعودة أيقونتها S2000 من التقاعد في هذا التوقيت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد وقف طرحه في عام 2006، كشفت هوندا اليابانية أنها تمهد لعودة طرح طرازها الرياضي الكونفيرتابل S2000 بنسخة جديدة.
ووفقا لموقع "موتور وان"، فإن مصدرا مطلعا من داخل الشركة اليابانية، أخبر مجلة فوربس، أن عودة الطراز قيد الدراسة، وفرصة إعادة طرحه جدية، وقد تتم بحلول عام 2024 المقبل.
ويطرح الطراز الجديد بعد فقدان الكثير من وزن آخر نسخة قدمت منه في 2006، ليعادل نحو 1,361 كيلوجراما.
بالإضافة لتوقع خبراء الموقع بطرحه بمحرك جديد، يكون هو نفسه المحرك المطروح بطراز هوندا "سيفيك" Type R عالي الأداء، وهو محرك توربيني ذو سعة 2.0 لتر.
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