رحلة فولكسفاجن في 2020.. قائمة بـ9 سيارات أبهرت العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كانت ماركة فولكسفاجن الألمانية من ماركات السيارات التي قدمت مجموعة متميزة على مدار عام 2020، شملت قائمة مختلف الموديلات.
وقدم موقع "كار أند درايفر" حصادا لكافة الموديلات التي طرحتها فولكسفاجن للبيع بالأسواق منذ بداية 2020، مع كشفه عن أبرز مواصفات هذه الموديلات، وكانت كما يلي:
فولكسفاجن 2020 Tiguan
التكلفة الافتتاحية: 25,965 دولارا
عدد الفئات المتوفرة: 5
قوة المحرك: 184 حصانا
عزم الدوران: 221 لفة/قدم
فولكسفاجن 2020 Passat
التكلفة الافتتاحية: 23,915 دولارا
عدد الفئات المتوفرة: 4
قوة المحرك: 174 حصانا
عزم الدوران: 206 لفات/قدم
فولكسفاجن 2020 Jetta GLI
التكلفة الافتتاحية: 27,165 دولارا
عدد الفئات المتوفرة: 2
قوة المحرك: 228 حصانا
عزم الدوران: 258 لفة/قدم
فولكسفاجن 2020 Jetta
التكلفة الافتتاحية: 19,815 دولارا
عدد الفئات المتوفرة: 5
قوة المحرك: 147 حصانا
عزم الدوران: 184 لفة/قدم
فولكسفاجن 2020 Golf GTI
التكلفة الافتتاحية: 29,515 دولارا
عدد الفئات المتوفرة: 3
قوة المحرك: 245 حصانا
عزم الدوران: 273 لفة/قدم
فولكسفاجن 2020 Golf
التكلفة الافتتاحية: 24,115 دولارا
عدد الفئات المتوفرة: 1
قوة المحرك: 147 حصانا
عزم الدوران: 184 لفة/قدم
فولكسفاجن 2020 Atlas Cross Sport
التكلفة الافتتاحية: 31,565 دولارا
عدد الفئات المتوفرة: 8
قوة المحرك: 276 حصانا
عزم الدوران: 266 لفة/قدم
فولكسفاجن 2020 Atlas
التكلفة الافتتاحية: 32,565 دولارا
عدد الفئات المتوفرة: 3
قوة المحرك: 276 حصانا
عزم الدوران: 266 لفة/قدم
فولكسفاجن 2020 Arteon
التكلفة الافتتاحية: 37,015 دولارا
عدد الفئات المتوفرة: 4
قوة المحرك: 268 حصانا
عزم الدوران: 258 لفة/قدم
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