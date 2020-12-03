تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في معظم البنوك وشركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

كما زادت أسعار الجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، فيما استقرت أسعار الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري، على موقع البنك المركزي المصري.

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، على موقع البنك المركزي، إلى نحو 18.82 جنيه للشراء، ونحو 18.94 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.6759 جنيه للشراء، و18.7987 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وتتحرك أسعار العملات العربية، والأجنبية، أمام الجنيه المصري بشكل طفيف صعودا، أو ارتفاعا حسب العرض والطلب، وسط حالة استقرار كبيرة لسوق النقد المصرية، مستمرة من نهاية العام الماضي.

وارتفع متوسط سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنوك ، إلى نحو 18.78 جنيه للشراء، ونحو 18.97 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا.

وزاد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلى نحو 18.77 جنيه للشراء، ونحو 18.96 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.59 جنيه للشراء، ونحو 18.85 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

أعلى سعر

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 18.84 جنيه في بنك التعمير والإسكان، فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو، مقابل الجنيه المصري عند 19.03 جنيه في بنك البركة.

تضاعف استثمارات الأجانب

ارتفع إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، بنسبة 221.15 % في 6 أشهر، نتيجة ثقة المستثمرين في أداء الحكومة.

وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، الأربعاء، إن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تجاوزت 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتابع: وذلك بالمقارنة بنحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و10.4 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي.

سعر الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6075 جنيه للشراء، و15.7075 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري إلى نحو 20.81 جنيه للشراء، ونحو 20.94 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.79 جنيه للشراء، و20.92 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، ونحو 4.18 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند نحو 4.24 جنيه للبيع، و4.27 جنيه للشراء.

فيما ارتفع الدينار الكويتي إلى نحو 51.16 جنيه للشراء، ونحو 51.62 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.10 جنيه للشراء، و51.56 جنيه للبيع، أمس.