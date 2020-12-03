جيب تستعد لطرح إصدارات خاصة من طرازاتها بمناسبة احتفالها بمرور 80 عامًا على تدشينها

كتب: باسل الحلواني

قررت شركة صناعة السيارات الأمريكية جيب، طرح إصدار خاص "80th Anniversary Edition"من طرازات الشركة الست، والذي يتمتع بباقة من التجهيزات الخاصة، وذلك بمناسبة احتفالها بمرور 80 عامًا على تدشينها.

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن نسخ الاحتفال من Renegade و Compass

وCheroke وGrand Cherokee وWrangler و Gladiator تتميز جميعها من خلال ملصق وجنوط خاصة، كما أنها تتمتع بنظام الملتيميديا المطور Uconnect مع شاشة لمسية قياس 4ر8 بوصة.

ومن المقرر طرح نسخ الاحتفال الجديدة

في الأسواق مطلع العام القادم.

وتتوفر التجهيزات لجميع النسخ المعتمدة على محركات الاحتراق الداخلي أو النظام الهجين Plug-in، وتختلف باقات التجهيزات من خلال بعض التفاصيل، فعلى سبيل المثال تحصل Renegade المدمجة على جنوط قياس 19 بوصة، ومكيف هواء ثنائي المناطق، وسقف باللون الأسود، والحصير الخاص، في حين تختلف Compass في المقاعد الجلدية.