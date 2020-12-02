لكزس UX 250h تحصل على فئة “بريميوم سبورت” الجديدة بتحديثات جمالية

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت لكزس عن طرح فئة جديدة لـ UX 250h في بريطانيا باسم “بريميوم سبورت”، بلمسات سوداء على الشبك والمرايا والمصابيح، وجنوط 18 إنش.
كما حصلت السيارة على جلود داخلية سوداء وشاشة عرض 7 إنش بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي وكاميرا رؤية خلفية وتدفئة وتهوية المقاعد.
كما تأتي السيارة بعدد واسع من أنظمة السلامة القياسية التي تشمل التحذير المبكر من الاصطدام بخاصية رصد المشاة وراكبي العجلات ليلاً أو نهاراً وكروز كونترول بالرادار الديناميكي ومصابيح أمامية بتقنية الأشعة العالية الأوتوماتيكية.
وتعتمد السيارة على مولد هجين يجمع بين محرك 2.0 لتر 4 سلندر ومحرك أو محركين كهربائيين بالدفع الثنائي أو الرباعي وقوة 181 حصان.
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