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الخليج ٣٦٥ نت – قسم السباقات التابع لفولكس واجن قدم لينا سيارات سباق بالغة التميز مثل بولو GT1 R5 وID.R، ولكن يبدو أنه لا مستقبل للقسم بعد الآن.
وقد أكدت فولكس واجن رسمياً على وقف جميع نشاطات السباقات للتركيز على الاستثمارات الكهربائية، مع انتقال الـ 169 موظف في قسم السباقات للعمل في أقسام أخرى خلال الأشهر القادمة.
وستوقف فولكس واجن إنتاج بولو GT1 R5 في نهاية العام ولكن ستستمر في توفير قطع غيار لها ولموديل جولف GT1 TRC على المدى الطويل.
كانت هذه تفاصيل خبر فولكس واجن تقرر وقف جميع أنشطة السباقات لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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