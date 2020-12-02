عالم السيارات "البسيطة".. صور تاريخية وموديلات نادرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد قطاع صناعة السيارات طرح مجموعة متميزة من الموديلات التي كانت الأبسط في قيادتها واستخدامها، أكثر من أي سيارة أخرى.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبسط السيارات التي طرحت عبر تاريخ الصناعة، وتميزت ببساطة قيادتها وسهولة استخدامها.

وبدأ الموقع قائمته وفقا للتسلسل الزمني، بطراز سيتروين 2CV، الذي طرح عام 1948، وكان من السيارات العاملة بمحرك متواضع ينتج قوة 9 أحصنة.



من بعده، ضمت القائمة الجيل الأول من طراز شيفروليه كورفيت الرياضي، الذي طرح عام 1953، وتوفر بمحرك من فئة V8، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي ثنائي السرعات.

من بعده، جاء طراز بي إم دبليو Isetta، الذي طرح عام 1955، والذي توفر بمحرك ينتج قوة 12 حصانا.

ومن ماركة فيات، جاء ضمن القائمة أحد الأجيال الأولى من طراز 500، والذي طرح عام 1957، وتوفر بمحرك ينتج قوة 13 حصانا.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز رينو 4، الذي طرحته شركة رينو الفرنسية عام 1961، وكان من السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم وتوفرت رغم ذلك بأربعة أبواب.

ومن علامة بورش، ضمت القائمة، طراز 914 الرياضي الذي طرحته الشركة الألمانية عام 1969، وتوفر بمحرك flat-six، واعتبره الموقع من السيارات الرياضية التي تمتعت ببساطة فائقة في قيادتها.

من بعده، جاء طراز لادا NIVA المتميز ضمن فئة SUV، وتحديدا نسخته التي طرحت للأسواق عام 1977، وتوفر بمحرك رباعي الأسطوانات، ونظام دفع رباعي.

وضمت القائمة أيضا من علامة فيات، طراز "باندا" الذي طرح عام 1980.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز فورد Festiva، وتحديدا نسخته التي طرحت لعام 1986 وكان من ضمن أبسط السيارات التي طرحت عبر تاريخ الصناعة، وتوفر بمحرك سعة 1.1 لتر ينتج قوة 48 حصانا.

ومن ماركة لاند روفر البريطانية الشهيرة، ضمت القائمة نسخة عام 1990، التي طرحت من طراز "ديفندر" بقدرات دفع رباعي مميزة، وبساطة متناهية في القيادة.

ومن السيارات الحديثة، جاء ضمن القائمة نسخة عام 1996، من طراز لوتس إيليس، الذي توفر بمواصفات قيادة بسيطة رغم طرحه كطراز رياضي.

من بعده، جاء في ختام القائمة طراز نيسان Frontier بنسخته التي طرحت لعام 2004، وتوفر بقدرات قيادة بسيطة، مع محرك ينتج قوة 210 أحصنة وعزم دوران 246 لفة/قدم.



