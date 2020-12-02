فورد موستنج ماخ إي الكهربائية تحصل على فئة جديدة أكثر قوة

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فورد عن فئة جديدة أكثر قوة لموديل موستنج ماخ اي الكهربائي، باسم “إصدار GT بيرفورمانس” بقوة 480 حصان وعزم دوران 860 نيوتن متر، وهو تحسن 21 حصان و30 نيوتن متر عن فئة ماخ إي GT الأقوى في المجال حالياً.
وتتسارع GT بيرفورمانس الجديدة من الصفر إلى 96 كلم\س في 3.5 ثانية مع مدى كهربائي 378 كيلومتر لكل شحنة.
كما حصلت الفئة الجديدة على مكابp أكبر حجمًا في الأمام وجنوط 20 إنش جديدة وإطارات بيريلي ومقاعد رياضية جديدة.
وستنطلق موستنج ماخ إي GT وماخ إي GT بيرفورمانس في الأسواق في نفس التوقيت في الصيف القادم.
Mustang Mach-E GT Performance Edition
Mustang Mach-E GT Performance Edition
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