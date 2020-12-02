جيب تكشف عن طراز جديد في عيدها الثمانين.. مفاجأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بمناسبة مرور 80 عاما على التأسيس، كشفت جيب للسيارات عن طراز "80th Anniversary Edition" الذي يتمتع بباقة من التجهيزات الخاصة. وأوضحت الشركة الأمريكية أن الطراز الجديد من جيب بنسخه يتمتع بنظام الملتيميديا المطور Uconnect مع شاشة لمسية قياس 8.4 بوصة. وتتوفر هذه التجهيزات لجميع النسخ المعتمدة على محركات الاحتراق الداخلي أو النظام الهجين Plug-in. ومن المقرر طرح نسخ الاحتفال الجديدة في الأسواق مطلع العام المقبل. وقبل أسابيع، طرحت شركة جيب الأمريكية باكورة موديلاتها المعتمدة على نظام الدفع الهجين Plug-in من سيارتيها Renegade وCompass. كما طرحت طرازات خاصة مجهزة للقيادة بالمناطق القطبية التي تعاني من تراكم الثلوج بكثافة.

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