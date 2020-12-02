أفتوفاز الروسية تستعد لتقديم نيفا 2021

كتب: باسل الحلواني

تستعد شركة صناعة السيارات الروسية أفتوفاز ، صاحبة علامة لادا، لتقديم سيارتها نيفا 2021 الجديدة التي كان من المقرر تقديم النماذج الأولية منها في الفترة الحالية.

وتعتبر السيارة الجديدة نتاج التعاون بين أفتوفاز الروسية وشيفروليه حيث ستأتي السيارة الجديدة بتصميم أكثر عصرية من الخارج من خلال مصابيح أمامية

جديدة وشبكة تهوية مختلفة وغطاء محرك جديد وأقواس عجلات محدثة.

وسيجعل التصميم الجديد نيفا أقرب لباقي سيارات الشركة الحديثة مع وحدات اضاءة أطول وعتبات جانبية جديدة وصادمين جديدين، ولا توجد تفاصيل حول التغييرات في مقصورة السيارة ولكن لا ينتظر أن

تكون تغييرات كبيرة مقارنة بالموديل الحالي.

ومن المنتظر تقديم السيارة في النصف الثاني من ديسمبر المقبل 2020 وينتظر أن يتم الكشف عنها خلال بعض الصور وتفاصيل أساسية فقط بينما لن يتم الكشف بصورة افتراضية عن السيارة 2021 في يناير 2021 مع البدء في مبيعاتها خلال فبراير 2021.

وسيكون لتحديث السيارة تأثير بسيط على أسعارها فيما تحتفظ السيارة بقدراتها على الطرق الوعرة بسبب تصميمها الكلاسيكي.