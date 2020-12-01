هل ترك إطارات السيارة موجهة للخارج عند الركن يضر بها؟

الخليج ٣٦٥ نت – يعمد كثير من قائدي السيارات إلى ترك “عجلة” السيارة موجهة للخارج بأقصى درجة ممكنة عند ركنها، وذلك كي تتلقى أي صدمة تتعرض لها السيارة، بدلاً من الاحتكاك بهيكل السيارة، فهل هذا التصرف صحيح أم ضار بالسيارة؟

أجاب خبراء السيارات على هذا التساؤل الهام قائلين، أنه على الرغم من القدرة الفائقة لإطارات السيارات على تلقي الصدمات لطبيعة تكوينها القادرة على توزيع آثار الصدمة، إلا أن هذا التصرف خاطئ تماماً، وذلك لأن الإطارات تكون مترابطة مع كثير من الأجزاء الميكانيكية المختلفة، والتي قد تتعرض لضرر بالغ نتيجة تلقي الصدمات.

وأوضح الخبراء، أنه من السهل أن تتعرض أحد أجزاء التعليق أو التوجيه أو المكابح بضرر بالغ نتيجة الاصطدام، وهو ما يكلف مبالغ طائلة عند إصلاحها، مقارنةً باحتكاك يحتمل أن يحدث لطلاء السيارة أو تعرض أحد المصابيح للكسر في حال تلقي هيكل السيارة للإصطدام.

ونصح الخبراء قائدي السيارات بضرورة ركن السيارة بشكل مستقيم مع عدم توجيه العجلات للخارج، بالإضافة إلى غلق المرايات أيضاً.