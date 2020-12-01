أفضل السيارات الـ"6 سلندر" حول العالم.. رحلة مصورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم استهلاكها للوقود بقوة إلا أن السيارات العاملة بمحركات سداسية لها سمات تميزها بين مختلف الفئات.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز السيارات التي طرحت بمحركات من هذه الفئة الـ "6 سلندر"، عبر تاريخ الصناعة.



بدأ القائمة، بطراز Noble M12 GTO-3R، التي طرحت بمحرك 6 إسطوانات، ينتج قوة 352 حصانا، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 170 ميلا في الساعة.



من بعده ضمت القائمة طراز نيسان GT-R الرياضي القوي، بقوة 572 حصانا، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.9 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 200 ميل في الساعة.

ومن ماركة بي إم دبليو الألمانية، جاءت ضمن القائمة سيارة M3، عالية الأداء، والتي اعتبرها الموقع من أفضل السيارات العاملة بمحرك ذو 6 إسطوانات، سبق وأن طرحت، ويتوفر محركها بسعة 3.0 لتر، وينتج قوة 425 حصانا، مع معدل دوران 406 لفة/قدم، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4 ثواني.

من بعدها جاءت ضمن القائمة سيارة بورش Porsche 911 GT2 RS العاملة بمحرك ذو 6 إسطوانات، بسعة 3.8 لتر، ينتج قوة 700 حصان، مع عزم دوران 553 لفة/قدم.

ومن ماركة لكزس، جاء ضمن القائمة طراز LC ، الذي يعتبر من أفضل السيارات العاملة بمحرك ذو 6 إسطوانات، بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 354 حصانا، مع عزم دوران 369 لفة/قدم.

طراز آخر من مارك بورش جاء ضمن القائمة، هو طراز 959، والذي طرح بنسخته لعام 1985 بمحرك ذو 6 إسطوانات، تصل سرعته القصوى لـ 197 ميلا في الساعة.

ومن السيارات الكلاسيكية ضمن القائمة جاء طراز جاجوار Jaguar XJ220، العامل بمحرك ذو 6 إسطوانات، بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 520 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 213 ميل في الساعة.

ومن ماركة أكيورا جاء ضمن القائمة، طراز NSX الرياضي المتميز، العامل بأحد افضل المحركات ذات الـ 6 إسطوانات، بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 573 حصانا.

من بعدها جاء ضمن القائمة من ماركة لوتس البريطانية، طراز Evora Sport Racer، العامل بمحرك بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 416 حصان، بمعدل دوران 317 لفة/قدم.





وفي ختام القائمة، ذكر الموقع الطراز الذي اعتبره، أبرز طراز عامل بمحرك ذو 6 إسطوانات، وهو طراز تويوتا سوبرا MK4، وينتج قوة 326 حصانا، مع معدل دوران 325 لفة/قدم.



