فورد F-150 الكهربائية تظهر بالشكل التخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد فورد لطرح نسخة كهربائية لـ F-150 بيك أب خلال 2022 مع بدء الحملة التشويقية للبيك أب من الآن والتأكيد الرسمي على كونها أسرع وأقوى F-150 إنتاجية على الإطلاق.

وقد ظهرت تصاميم توقعية جديدة للبيك أب من موتور 1 بتصميم خارجي مشابه إلى حد كبير لـ F-150 القياسية، ولكن نلاحظ بعض الاختلافات الرئيسية مثل الشريط الضوئي في المقدمة.

وتشير التقارير إلى تزويد F-150 الكهربائية بمحركين كهربائيين بمستويات قوة تتعدى محرك V6 الحالي بقوة 450 حصان.

وتستعد العديد من شركات السيارات لإطلاق موديلاك بيك أب كهربائية خلال العامين القادمين، أهمهم همر الجديدة بقوة 1000 حصان وريفيان R1T.