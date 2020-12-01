أوديQ7 الجديدة.. 5 فئات بقدرات أمان فائقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة أودي الألمانية تفاصيل النسخة الأحدث من طراز Q7 المخصص لعام 2021 لتنافس فيه بسوق سيارات SUV العائلية.

وقالت الشركة إن الطراز ستتوفر منه 5 فئات بأسعار مختلفة، الأقل باسم Premium 45 بسعر 56,045 دولارا، وأعلى فئة Prestige 55 بسعر 72,995 دولارا.

وقال موقع "كار أند درايفر": أبرز ما أجري من تحسينات على نسخة 2021 الجديدة من طراز Q7، تعزيز القدرات الأمنية المساعدة للسائق أثناء القيادة،منها إضافة كاميرات خلفية لرصد الحركة، وكاميرات تبث محيط السيارة بزاوية 360 درجة.





المحرك



وتمتاز سيارة أودي 2021، بمحرك توربيني ينتج قوة (248 حصانا)، 4 أسطوانات.

الوقود



فئات طراز أودي Q7 العاملة بمحرك V6 تستهلك من الوقود معدل "جالون" كل 17 ميلا داخل المدن، ومثله كل 21 ميلا على الطريق السريع.





الصالون الداخلي

من الداخل يتوفر بالطراز مساحة تكفي لـ7 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 41.7 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ39.9 بوصة.

التقنيات



تتوفر بنسخة 2021 من طراز أودي، بنظام تقني يشمل شاشة بقياس 10.1 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، ونظام صوتي مكون من 23 سماعة مكبرة من ماركة Bang & Olufsen.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرت الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة للطراز، وأبرزها نظام للفرامل ذاتية التفعيل وللتنبيه المسبق حال الاصطدام.