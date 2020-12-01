رينو تتصدر مبيعات السيارات الأوروبية في مصر

كتب: باسل الحلواني
اقتنصت علامة رينو الفرنسية، صدارة مبيعات السيارات الأوروبية في مصر، بعدما تمكنت من بيع 14 ألفاً و847 سيارة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك.
واستطاعت علامة فيات الإيطالية أن تأتي فيالمركز الثاني بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعاً خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري، بإجمالي مبيعات 9 آلاف و723 سيارة، وتلتها أوبل الألمانية بـ 6868 سيارة، ثم بيجو الفرنسية فى المركز الرابع بـ 5869 سيارة، بينما حلت ستروين فى المركز الخامس بإجمالى بيع 3912 سيارة.
ووفقاً للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، فإن مبيعات السيارات الأوروبية فى السوق المحلية ارتفعت بنسبة 65.7%، خلال أول عشرة أشهر من 2020، لتصل إلى 42 ألفًا و78 سيارة، مقارنة بـ25 ألفًا و396 وحدة في الفترة المقابلة من عام 2019.
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