9.8 % تراجعاً في مبيعات السيارات المُجمعة محلياً

كتب: باسل الحلواني

تراجعت مبيعات السيارات المُجمعة محلياً في السوق المصرية، خلال العشرة أشهر الأولى من 2020.

ووفقاً لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات السيارات المُجمعة محلياً تراجعت بنسبة

9.8%.

وبلغت مبيعات السيارات المُجمعة محلياً في مصر، نحو 33 ألفًا و726 سيارة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة

بـ37 ألفًا و381 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

جدير بالذكر أن إجمالي مبيعات الملاكي خلال العشرة أشهر الأولى من العام بلغت 127 ألفاً و45 سيارة، مقارنةً بـ100 ألف و610 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.