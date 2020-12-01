فولكس واجن قد توقف تصنيع سيارة باسات في أوروبا

الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لمصادر مطلعة، فإن فولكس واجن ستقوم بإيقاف إنتاج باسات سيدان ليس فقط في الولايات المتحدة لكن في أوروبا أيضاً، من أجل التركيز على بناء وتطوير السيارات الكهربائية والاس يو في، في حين ستُبقي الشركة على باسات واجن فقط عندما يتم الكشف عن الجيل الجديد في نهاية 2023، وذلك وفقاً لتقارير Autonews Europe.

من جانبنا، نعتقد ان هذا التقرير هو مجرد شائعات، حيث أن باسات لا تزال السيارة الأولى في أوروبا من حيث المبيعات في فئتها، حيث تم بيع 88,478 نسخة حتى أكتوبر الماضي، كما أنها حصلت على جوائز عدة مثل أفضل سيارة شركات في عام 2019.

الجدير بالذكر أن فولكس واجن قررت وقف بيع باسات في الولايات المتحدة، وهو قرار أكثر منطقية بالنظر إلى مبيعاتها المنخفضة التي قدرت بـ 16,190 نسخة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2020.

وبالرغم من ذلك، فإن مصدر آخر من فولكس واجن قال أنه بوقف إنتاج باسات سيدان، ستقل المنافسة الداخلية بين علامة فولكس واجن التُجارية وسكودا، لتُفسح باسات المجال لـ سكودا سوبيرب لاستهداف المزيد من العملاء في وسط وشرق أوروبا.

في الختام، يُذكر أن فولكس واجن تبني باسات في أوروبا في مصنعها بمدينة إمدن الألمانية، والذي سيتم استخدامه قريباً لبناء سيارات كهربائية تشتمل على ID.4 كروس وسيدان كهربائية متوسطة الحجم تحمل الاسم الرمزي ايرو B.