موجز الخليج 365 للسيارات.. تويوتا كامري الجديدة وأغلى مزاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أعلنت شركة أستون مارتن أن الموديل الرودستر من أيقونتها فانتاج Vantage سوف يتم طرحه في الأسواق بسعر يبدأ من 157 ألفا و300 يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن النسخة الرودستر من السيارة فانتاج Vantage تعتمد على نفس المنصة التقنية لشقيقتها الكوبيه، كما أن المحرك هو نفسه محرك البنزين V8 المطور لدى شركة مرسيدس AMG.

كشفت شركة لكزس النقاب عن سيارتها يو إكس 300 إي UX 300e، التي تعتبر أول سيارة تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص من الشركة.

وأوضحت الشركة اليابانية التابعة لمجموعة تويوتا أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 150 كيلووات/204 أحصنة يعمل على المحور الأمامي، ويتم إمداد هذا المحرك بالتيار الكهربائي اللازم عن طريق بطارية سعة 54.3 كيلووات ساعة.

أزاحت "تويوتا" النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها Camry، والذي يتميز بالملامح التصميمية الجديدة بالمقدمة مع تحسينات على أنظمة السلامة

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها الصالون الجديدة من الفئة المتوسطة تأتي بنظام الدفع الهجين، وتقف على جنوط من سبائك الألومنيوم قياس 17 و18 بوصة، مع مكونات تصميمية أكثر ديناميكية على المقدمة، فضلا عن توسعة برنامج ألوان الطلاء على الجسم الخارجي.

كانت السيارات الرياضية المصنعة في أمريكا هي الأسلوب التي واجهت به واشنطن السيارات الأوروبية، قبل أكثر من 4 عقود.

هذه السيارات الاستثنائية تحولت إلى ثروة ثمينة لملاكها وبيعت بأرقام فلكية في مزادات، كونها الرعيل الأول لتصدي أمريكا لغزو السيارات الأوروبية منذ مطلع العام 1960.