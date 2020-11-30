بي ام دبليو X7 2022 فيس ليفت تظهر بتصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – لقد مر عامان فقط منذ أن كشفت بي ام دبليو عن X7، وها هي صانعة السيارات البافارية تعمل على نسخة فيس ليفت والتي سيتم إطلاقها في غضون الـ 18-24 شهراً القادمة، حيث التقطت العدسات التجسسية صوراً لها بتمويهات كثيفة على واجهتيها الأمامية والخلفية، ويُعتقد أن التغييرات لن تكون بسيطة.

واليوم ظهر تصميم تخيلي من Kolesa يستنج إلى اللقطات التجسسية في محاولة لتخيل ما يوجد أسفل هذه التمويهات، حيث تظهر السيارة بشبك أمامي أطول، ومصابيح أمامية مقسمة السفلى هي المصابيح الأمامية العادية، والعُلوية تأتي بتصميم نحيف وتتضمن إشارات الانعطاف، ويبدو مظهرها مثيراً للاهتمام.

وبالرغم من أن الشبك الأمامي قد يكبر حجمه بالفعل، إلا أنه لا يوجد دليل واضح من النماذج الأولية على أن بي ام دبليو X7 2022 ستحصل على مصابيح أمامية مزدوجة، وبالرغم من ذلك، فقد تم نقل المصابيح الأمامية إلى أسفل، لذا قد يكون التصميم التخيلي على حق.

ومن جانبها، تبدو الواجهة الخلفية أكثر منطقية، حيث حصلت على مصد خلفي جديد بتصميم أكثر شراسة يتميز بمصابيح عاكسة إضافية على كل جانب من الباب الخلفي، وزخارف أكبر تُحيط بأنابيب العادم.

وفي الختام، يُتوقع أن يتم الكشف عن X7 2022 فيس ليفت في عام 2022، على أن تحصل على ترقيات داخلية أيضاً، وخيار محرك هجين بالقابس واحد على الأقل، ولن تحصل على إصدار M، لكن ستحصل على إصدار ألبينا XB7 لمنافسة مرسيدس AMG GLS 63.