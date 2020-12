مازدا CX-5 تريد منافسة مرسيدس GLC

الخليج ٣٦٥ نت – تخطط مازدا لمواصلة توسيع تشكيلة سيارات الاس يو في الخاصة بها، فوفقاً لـ Best Car Web اليابانية، فإن الجيل القادم من CX-5 الأكثر مبيعاً للشركة ستُصبح منافساً فاخراً لكل من مرسيدس GLC وبي ام دبليو X5، وسيتم الكشف عنه في 2023، أي بعد ست سنوات من الكشف عن الجيل الحالي.

وفي حين أن الطراز الحالي مُتاح بنظام دفع أمامي أو كُلي، فإن CX-5 الجديدة ستشترك في نفس المنصة التي ستوجد في الجيل التالي من مازدا 6، مما يعني أنها ستحصل على محرك طولي، ومن المحتمل أن تحصل على نظام دفع خلفي.

يُذكر أن مازدا CX-5 الحالية تستمد قوتها من محرك 2.5 لتر بقوة 187 حصان، ويُتوقع أن يحصل الجيل القادم على محرك مازدا ذي الست أسطوانات مستقيمة الذي تم الكشف عنه مؤخراً، وسيتم توفير نسخة ديزل في بعض الأسواق، ومن المتوقع أن يُستخدم المحرك في CX-9 الأكبر حجماً.

واستناداً إلى المنصة الطويلة الجديدة، فإن الجيل الجديد سيحصل على أبعاد أكبر من الجيل الحالي، لتُصبح السيارة في فئة أعلى من الجيل الحالي، وستتوفر بنسخة اس يو في كوبيه أيضاً ويُعتقد أن يُطلق عليها اسم CX-50.

في الختام، يُذكر أنه قبل الكشف عن CX-5 في 2023، سيتم الكشف عن الجيل القادم من مازدا 6 في 2022 بتصميم مستوحى من مازدا فيجن كوبيه الاختبارية، والتي تم تصميمها لمعاينة الجيل التالي من لغة تصميم كودو من مازدا، ويُتوقع أن تستوحي مازدا CX-5 أيضاً بعض إشارات التصميم من السيارة الاختبارية.

