لقاء السيسي وعباس.. توافق على العودة لمفاوضات السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" على مواصلة التشاور والتنسيق للعودة لمسار مفاوضات السلام.

جاء ذلك خلال لقاء بين الرئيسين، الإثنين، تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث شدد الرئيس المصري على أن القضية الفلسطينية ستظل أولوية في السياسة المصرية، كما جدد دعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في تصريحات صحفية، إنه تم التوافق خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الرئيسين من أجل متابعة ما سيتم من خطوات خلال الفترة المقبلة سعياً نحو حلحلة الوضع الراهن بالعودة إلى مسار المفاوضات.

وشدد الرئيس المصري على أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف كافة الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام.



وأكد السيسي مواصلة بذل الجهود من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

من جانبه، أشاد الرئيس الفلسطيني بالموقف المصري من القضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية التشاور والتنسيق مع الرئيس المصري بشأن مجمل الأوضاع، ومحددات الموقف الفلسطيني في ظل التطورات التي تشهدها القضية، والمتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب عن تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية، وتحركاتها على مختلف الأصعدة سعياً للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك لتحقيق الوحدة الوطنية.



ووصل الرئيس الفلسطيني، مساء أمس الأحد، إلى مصر في زيارة رسمية، قادما من الأردن.

وكان في استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية مصر سامح شكري، حيث أطلعهما على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، إضافة للجهود المبذولة سياسيا ودبلوماسيا لحشد المجتمع الدولي لدعم الموقف الفلسطيني.