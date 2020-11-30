UX 300e.. الكشف عن باكورة إنتاج "لكزس" من السيارات الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة لكزس النقاب عن سيارتها يو إكس 300 إي UX 300e، التي تعتبر أول سيارة تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص من الشركة.
وأوضحت الشركة اليابانية التابعة لمجموعة تويوتا أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 150 كيلووات/204 أحصنة يعمل على المحور الأمامي، ويتم إمداد هذا المحرك بالتيار الكهربائي اللازم عن طريق بطارية سعة 54.3 كيلووات ساعة.
وبفضل تصميم البطارية الموفر للمساحة في أرضية السيارة فقد زادت سعة حيز الأمتعة لموديل الأراضي الوعرة المدمج إلى 367 لترا، وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في 7.5 ثانية، مع الوصول إلى السرعة القصوى 160 كلم/س، فضلا عن بلوغ مدى سير يصل إلى 400 كلم.
وعند الشحن بقدرة 50 كيلووات فإن 80% من شحن البطارية يستغرق 50 دقيقة فقط.
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