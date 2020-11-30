ننشر مواصفات بيجو 2008 الجديدة كلياً

كتب: باسل الحلواني

أطلقت شركة مانسكو، وكيل علامة بيجو الفرنسية في مصر، رسمياً مساء اليوم، السيارة بيجو 2008 الجديدة كلياً، خلال مؤتمر صحفي، نظمته الشركة بحضور المهندس عادل خضر، رئيس مجلس إدارة المنصور جروب، والمهندس أنكوش أرورا المسئول التنفيذي للعمليات بشركة المنصور للسيارات، وخالد يوسف، الرئيس التنفيذى لشركة مانسكو ، ومحمد شيحة، رئيس قطاع التسويق بـ"مانسكو" ، وسالم هيكل، مدير عام مبيعات "مانسكو".

المواصفات الفنية

تنتمي بيجو 2008، لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم طرح السيارة بـ ٣ إصدارات هي" Active"، و" Allure"، و"GT Line"، جميعها تعتمد على سواعد محرك تيربو سعة ١٢٠٠ سي سي، بقدرة ١٣٠حصان، مرتبط

بناقل حركة أوتوماتيك مكون من ٦ سرعات.

عوامل الأمان والسلامة

تتوافر جميع فئات بيجو ٢٠٠٨ بنظام الفرامل المانعة للانغلاق وبرنامج التوازن الإلكتروني ووسائد هواء أمامية للسائق والراكب الأمامي وحساس ركن خلفي، بينما تتميز فئتي "Allure" و "GT Line" بوجود حساس ركن أمامي وكاميرا ركن خلفية ونظام التحكم بوضعية القيادة، أما طراز"GT Line" فينفرد بوجود وسائد هواء جانبية مدمجة بالكراسي وكذلك نظام تنبيه النقاط العمياء ومصابيح Full LED، ونظام التحكم بالقيادة(Advanced Grip Control) .

الكماليات والتجهيزات

تتميز السيارة الـSUV الجديدة، باقة تجهيزات توفر لقائد المركبة

العديد من سب الراحة، أبرزها محدد ومثبت سرعة بتحكم من عجلة القيادة، كمبيوتر رحلات، مسند يد أمامي من الجلد مع وحدة تخزين، مرايا جانبية كهربائية، جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، فتحة سقف بانوراما تعمل بالكهرباء، شاحن لاسلكي، نظام إضاءة LED كامل أمامي، مرايا خارجية قابلة للطي، إضاءة "LED" داخلية ٨ ألوان، شاشة7 بوصة تعمل باللمس بخاصية Apple Carplay و Android Auto"، وتختلف تلك المواصفات بين الفئات الثلاثة.

شاشة ثلاثية الأبعاد

يعد نظام بيجو" I-COCKPIT3D " شاشة العدادات ثلاثية الأبعاد ، من أبرز المميزات المتفردة غير المسبوقة في هذه السيارة، وهي ببساطة تعمل على توفير قمة الراحة والتحكم والاستمتاع لقائد السيارة، إذ يمكنه من خلال الشاشة ثلاثية الأبعاد بمقاس 10 بوصة متابعة كل ما يحدث بالسيارة بدقة ووضوح، ليتمكن من اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.