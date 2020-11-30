موجز الخليج 365 للسيارات.. أسرع 5 طرازات وإطلاق هيونداي بايون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

بعد أن حطمت سيارة أمريكية الرقم القياسي كأسرع سيارة في العالم قبل أسابيع، وانتزعت اللقب من "بوجاتي" اكتسب مصطلح "أسرع سيارة" صخبا قويا واهتماما كبيرا من عشاق المركبات.

كشفت شركة هوندا النقاب عن دراجتها النارية CMX 500 Rebel الجديدة.

أعلنت شركة رولز رويس عن طرح موديلات خاصة تتألق بألوان النيون الصارخة (Neon Nights) من الطرازات الثلاثة Wraith وDawn و Cullinan.

تغزو تطبيقات المساعد الصوتي حاليا عالم السيارات لتعزيز أمان القيادة من خلال التحكم في بعض الوظائف عن طريق الأوامر الصوتية.

أعلنت شركة هيونداي موتور العالمية أن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة ضمن فئة الكروس أوفر ستحمل اسم "بايون".