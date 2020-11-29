ننشر أسعار "بيجو 2008" الجديدة كلياً

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة مانسكو، وكيل علامة بيجو الفرنسية في مصر، عن الأسعار الرسمية للسيارة بيجو 2008 الجديدة كلياً، موديل 2021، في السوق المصرية.

تعتمد السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV بيجو 2008، على محرك تيربو سعة ١٢٠٠ سي سي، بقدرة ١٣٠حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من ٦

سرعات.

وتتوافر السيارة بـ ٣ إصدارات من التجهيزات هي" Active"، و" Allure"، و"GT Line".

وتنشر "سيارات الوفد"، القائمة السعرية المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية في مصر، لجميع فئات بيجو 2008 الجديدة كلياً.