أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يترقب مصيره في 15 يناير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسط حالة من الهدوء، استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، مع ترقب أسعار المعدن النفيس عالميا بداية تعاملات الأسبوع غدا الإثنين.

وأنهت أسعار الذهب عالميا الأسبوع الماضي على هبوط حاد مقتربة من أدنى مستوى في 5 أشهر مودعة "المستوى المهم".

وتراجعت أسعار الذهب أسفل المستوى الفني المهم عند 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، ما أشعل موجة بيع كبيرة، وكان السعر الفوري للذهب منخفضا الجمعة الماضي 1.6% إلى 1781.96 دولار للأوقية.

ويبيع المستثمرون المعدن توقعا للتوصل إلى لقاح للوقاية من الفيروس وانتقال سلس للرئاسة الأمريكية.

وانعكس التراجع في أسعار الذهب عالميا على أسعار الذهب في مصر، لكن هذا لم يمثل حافزا للمشترين، وتراجع الإقبال على الشراء مع انتهاء موسم الزواج في مصر (فصل الصيف).

وفقد المعدن حوالي 4.7% منذ بداية الأسبوع الماضي، مسجلا أكبر خسارة أسبوعية له منذ أسبوع 13 مارس/ آذار.

وفي مصر انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنحو 40 جنيها، ليسجل أدنى مستوى منذ مايو/آيار الماضي، حيث سجل المعدن النفيس أعلى سعر في 5 أغسطس/آب الماضي، عندما قفز جرام الذهب عيار 21 لنحو 920 جنيها.

وخالفت أسعار الذهب في مصر توقعات الخبراء الذين قالوا إن الإقبال على شراء المعدن النفيس سيزداد مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ما يؤشر على أن أسعار الذهب في مصر ستواصل الانخفاض مع النتائج الواعدة للقاحات مضادة لفيروس كورونا.

ونصح وصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في مصر، بشراء الذهب في هذه الأيام.

وقال في تصريحات لصحف محلية، إن أسعار الذهب في مصر ستشهد حالة من التذبذب حتى منتصف يناير/كانون الثاني 2020، حتى تتضح الرؤية بشأن توزيع لقاحات كورونا، وقدرة العالم على كبح الجائحة.

وتوقع أن تستفيد أسعار الذهب عالميا من موسم الزواج بالهند خلال شهر يناير/كانون الثاني، حيث تستحوذ الدولة الآسيوية على 13% من مشتريات الذهب عالميا، وهو ما قد يرفع الأسعار عالميا.

أسعار الذهب في مصر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، عند 891.5 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر)، ليسجل 780 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 668.5 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

واستقر سعر الأوقية (الأونصة) عند مستوى 1783 دولارا، وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 6240 جنيها.