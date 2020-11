“بالصور” رنج روفر SV أوتوبيوجرافي ليموزين مصفحة سعرها 5 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت شركة كلاسين لتعديل السيارة على رنج روفر SV أوتوبيوجرافي 2020 وحولتها إلى سيارة ليموزين مصفحة، وفي حين أن سعرها القياسي يبلغ حوالي 240,000 دولار (900,000 ريال) إلا أن النسخة المصفحة يبلغ سعرها 1.3 مليون دولار (4.9 مليون ريال) تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.

بالتأكيد، هذا الفارق الكبير في السعر تُرجم إلى تحويلها لسيارة فريدة من نوعها، حيث تتميز بحماية مدرعة في كل مكان، بما في ذلك الزجاج المضاد للرصاص، والمفصلات المعززة، وممتصات صدمات جديدة تساعد على التعامل مع الوزن الزائد، والمكابح المتطورة، والجنوط الخاصة.

كما تتميز السيارة بمصابيح ستروب، وصفارة إنذار، وجدار فاصل داخلي يفصل السائق عن مقصورة الركاب الخلفية، وعازل صوت عالي الجودة، ونظام وسائط متعددة، وسقف كهربائي، ونظام اتصال داخلي، وصندوق تبريد، ومخرج طوارئ، كما تحصل على جميع المزايا والتقنيات التي توفرها رنج روفر SV أوتوبيوجرافي القياسية.

في الختام، لا تزال الـ SUV الصفحة تستمد قوتها من محرك V8 سوبرتشارجد سعة 5 لتر والذي يولد قوة 557 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران المستخدم في النسخة القياسية.

