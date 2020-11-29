هيونداي "بايون" تنطلق في أوروبا خلال 2021.. شاهد الطراز الجديد كليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة هيونداي موتور العالمية أن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة ضمن فئة الكروس أوفر ستحمل اسم "بايون".

وستشكل السيارة الجديدة عند إطلاقها رسميا في السوق الأوروبية في النصف الأول من عام 2021، إضافة بارزة مهمة إلى مجموعة سيارات هيونداي الحالية.



وبهذه المناسبة قال أندرياس كريستوف هوفمان، نائب الرئيس للتسويق والمنتجات في شركة هيونداي موتور: "تمتلك شركة هيونداي تواجدا بارزا في قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق الأوروبية بالفعل بفضل تنوع مجموعة طرازاتنا والنجاح المميز، الذي حققناه من حيث المبيعات. وسيشكل إطلاق هذه السيارة الجديدة ضمن فئة (B-segment) خيارا مناسبا يناسب متطلبات الكثير من عملائنا في القارة الأوروبية".

وستنضم هيونداي بايون الجديدة إلى تشكيلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات لشركة هيونداي في أوروبا: والتي تشمل أيضاًطرازات "كونا" و"توسان" و"نيكسو" و"سنتافي".

وتستوحي هذه السيارة الجديدة اسمها من مدينة "بايون" في جنوب غرب فرنسا، لتتعزز بذلك جاذبية هذا الطراز الحديث لعملاء الشركة الكورية في أوروبا.

وتتميز هذه المدينة الفرنسية الجميلة بموقعها الرائع بين ساحل المحيط الأطلسي وجبال البرانس، وتشكل وجهة مثالية للراغبين بالاستمتاع بأنشطة الإبحار والمشي لمسافات طويلة.

وكانت شركة هيونداي قد استلهمت العديد من أسماء سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات خلال العشرين عاما الماضية من مواقع مشهورة في جميع أنحاء العالم، مثل مدينة "توسان" الأمريكية في مقاطعة أريزونا، و"سنتافي"، التي جاء اسمها من عاصمة ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة.





كما يأتي اسم "كونا" من منطقة في جزيرة هاواي الكبيرة، فيما أخذت سيارة "نيكسو" الكهربائية الرائدة، التي تعمل بخلايا الوقود اسمها من إحدى أشهر المدن السياحية في جزيرة بورنهولم الدنماركية.

وأعلنت شركة هيونداي أنها ستكشف المزيد من التفاصيل عن سيارتها الجديدة في وقت لاحق.

وبنهاية الشهر الماضي، أعلنت مجموعة هيونداي موتور، تسجيل أول خسائر تشغيل ربع سنوية منذ نحو 10 سنوات.

يأتي ذلك بسبب تراجع الطلب على السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ارتفاع نفقات الشركة نتيجة مشكلات في المحركات. في الوقت نفسه ساهمت المبيعات المحلية في تعزيز إيرادات الشركة.

وذكرت الشركة أن خسائر التشغيل خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغت 313.8 مليار وون كوري جنوبي (278 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 378.5 مليار وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن خسائر التشغيل خلال الربع الثالث هي الأولى بالنسبة للشركة الكورية منذ 2010.