سامسونج تودع سلسلة جالكسي نوت في هذا التوقيت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدرس سامسونج Samsung وقف خطوط إنتاج هواتف جالكسي نوت Galaxy Note بشكل نهائي مع الاحتفاظ بأقلام S pen لسلسلة أخرى.

ووفق تسريبات ربما لن يكون الأداء الجيد الجالب للنجاحات هو المعيار الثابت الوحيد الذي تبني عليه شركة سامسونج Samsung الكورية خططها بشأن الاستمرار أو التوقف في إنتاج أحد منتجاتها وهذا ما توضحه الاعتقادات المُترددة بشأن سلسلة جالكسي نوت Galaxy Note.

فبحسب موقع ubergizmo.com المتخصص في متابعة أخبار التكنولوجيا فإن شركة سامسونج Samsung ربما تتخلى نهائيا عن إنتاجها لسلسلة هواتف جالكسي نوت Galaxy Note بداية من عام 2022.

ومن جانبه يعتقد روس يونج المحلل التكنولوجي لموقع DisplaySearch إحدى الجهات الرائدة في تقديم التقارير البحثية والاستشارات بجميع ما يتعلق بمنتجات التكنولوجيا أن القرار النهائي لشركة سامسونج Samsung بخصوص جالكسي نوت Galaxy Note لا تزال تفاصيله غامضة حتى الآن.





وأوضح "يونج" أنه وعلى الرغم من أن عام 2021 سيشهد إنتاج جيل جديد لعائلة جالكسي نوت Galaxy Note مزود بأقلام S Pen جديدة فإن هذا الأمر لا يعني أن تتخلى الشركة الكورية عن خططها بشأن إيقاف خطوط إنتاج سلسلة Galaxy Note نهائيا.

وفي نفس السياق أكد "يونج" بأن سامسونج Samsung لن تتخلى عن أقلام S Pen المُرافقة لأجهزة جالكسي نوت Galaxy Note بل سترفقها بهواتف سلسلة أخرى وهي جالكسي زد فولد Galaxy Z Fold القابلة للطي والتي قد يتمتع جيلها القادم بميزة دعم أقلام S Pen.





يشار إلى أن شركة سامسونج Samsung لم تصدر أي معلومات رسمية مؤكدة بشأن إيقاف سلسلة هواتف جالكسي نوت Galaxy Note مطلع عام 2022 أو إنتاج جيل جديد لهواتف جالكسي زد فولد Galaxy Z Fold مُزود بقلم S Pen.