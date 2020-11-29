إرهابيو "بوكو حرام" يقتلون 43 مزارعا شرقي نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل إرهابيو "بوكو حرام"، ما لا يقل عن 43 مزارعا، وأصابوا 6 آخرين، في حقول الأرز بالقرب من مدينة مايدوجوري، عاصمة ولاية برونو، السبت.

وأفادت مصادر من المقاومة المحلية لـ"بوكو حرام"، لصحيفة "نيجيريان تريبيون" المحلية، السبت، أن "مسلحي بوكو حرام قاموا بتقييد المزارعين في قرية كوشوبي، ثم ذبحوهم".

وقال قائد المقاومة المحلي، باباكورا كولو، الذي ساعد الناجين: "تم استعادة جثث 43، ذبحوا جمعيا، بالإضافة لـ6 آخرين أصيبوا بجروح خطيرة".

وأضاف: "ليس هناك شك في أن هذا العمل من تنفيذ بوكو حرام التي تنشط في المنطقة وتهاجم المزارعين بشكل متكرر".

وقال إبراهيم ليمان، وهو عضو آخر في المقاومة المحلية لبوكوحرام، إن "الضحايا عمال من ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا، على بعد حوالي ألف كيلومتر، وسافروا إلى الشمال الشرقي للبحث عن عمل".

وأشار ليمان إلى 60 مزارعًا تم التعاقد معهم للعمل في حصاد الأرز، قتل منهم 43 قتلوا وأصيب 6.

ولا يزال هناك 8 في عداد المفقودين، ويعتقد أن المسلحين قد اختطفوهم.