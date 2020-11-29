نداء أممي عاجل لإغاثة اللاجئين الإثيوبيين بالسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، نداء عاجلا لإغاثة آلاف الإثيوبيين الفارين من القتال بتجراي إلى السودان.

وقال إنهم بحاجة ماسة لأكثر من 150 مليون دولار خلال الـ6 أشهر المقبلة لمعالجة وضع اللاجئين الذين دخلوا السودان منذ بداية القتال، بمعدل يصل إلى 600 لاجئ يوميا.

وأضاف جراندي، في تصريحات صحفية، خلال زيارته لأحد مراكز الإيواء شرقي السودان، إن "معدل الدخول اليومي للاجئين الإثيوبيين لو حدث في أي دولة من الدول الغنية لانهارت الحكومة في اليوم التالي، مقارنة بوضع السودان ومجتمعه الذي يستضيف عشرات الآلاف".





وأشاد بالسودان وكرمه في استقبال اللاجئين واستضافتهم، إلا أنه شدد بأن على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لدعم الخرطوم وتوفير الأدوية والمأوي والطعام للاجئين.

وقال إنه يضم صوته للأمين العام للأمم والمتحدة أنطونيو جوتيريس وأمين الاتحاد الأفريقي بدعوة الأطراف في إثيوبيا لإيقاف الحرب، وبالتالي وقف عملية النزوح إلى السودان.

وأضاف المسؤول الأممي أن "عدد اللاجئين الذين عبروا الآن إلى السودان يتراوح بين 34 إلى 44 ألف لاجئ".





وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، السبت، وقف العمليات العسكرية بإقليم تجراي بعد اكتمالها بالسيطرة على مدينة مقلي.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة بناء الإقليم وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان.