فولكس فاجن تطرح جولف GTD الجديدة

طرحت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، نسخة جديدة من سيارتها الرياضية جولف GTD.
تعتمد السيارة على سواعد محرك سعة 2.0 لتر وبقوة 147 كيلووات/200 حصان، مع 400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.
وتستهلك السيارة من الوقود 4.4لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 117 جم/ كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتتسارع بفضل هذه القوة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7.1 ثانية، فضلا عن
وتتميز السيارة الرياضية من خلال شبكة المبرد على شكل قرص العسل، وشريط LED بين الكشافات، مع الاسبويلر الخلفي، ومخارج العادم الشرسة، وخفض الهيكل 15 ملم، والمقاعد الرياضية في المقصورة الداخلية.
ووفقاً للشركة الألمانية فإن سعر جولف GTD، يبدأ من 38 ألف و114 يورو.
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