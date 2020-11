تسريب مواصفات بي ام دبليو i7 الكهربائية بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت بي ام دبليو i7 السيدان الكهربائية بالكامل أثناء اختبارها، وفي حين أن الشركة لم تكشف عن أي من تفاصيلها بعد، إلا أن تقرير جديد يكشف عن بعض المعلومات عن السيارة القادمة.

وفقاً لتقرير مجلة كار، ستحصل بي ام دبليو i7 على بطارية 100 كيلوواط/س لتحصل على نطاق أكبر من 480 كم لكل شحنة، بالإضافة إلى محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 536 حصان، في حين أشارت الشائعات السابقة أنها ستحصل على قوة 650 حصان، ولا يزال هذا مُمكناً إذا كانت الشركة تخطط لنسخة عالية الأداء منها لمنافسة مرسيدس AMG EQS المُحتملة، والتي ستحصل على قوة أكبر من 600 حصان.

ستقوم بي ام دبليو أيضاً بإعطاء سيدانها الكهربائية مجموعة من مزايا السلامة وتقنيات القيادة شبه الذاتية، لتُصبح رائدة في قطاع السيارات الكهربائية لمنافسة EQS الكهربائية.

في الختام، في حين أن بي ام دبليو i7 ستنافس مرسيدس EQS وسيارات السيدان الكهربائية الأخرى، فهي ستصل متأخرة، حيث تعمل مرسيدس بشكل أكبر على تطوير سيارتها والتي من المتوقع أن تصل كموديل 2022، في حين ستظهر بي ام دبليو i7 لأول مرة في 2022 لتُباع كموديل 2023.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin