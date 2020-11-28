بيجو سيتروين تشتري فيات كرايسلر وليست تندمج معها!

الخليج ٣٦٥ نت – بعد قراءة خفيفة لمستند حول الاندماج المرتقب بين بيجو سيتروين وفيات كرايسلر لإنشاء مجموعة ستيلانتيس، بدا لنا أنه ليس حقاً اندماج بين الشركتين، ولكنه استحواذ، حيث أن بيجو سيتروين ستكون هي الشريك المهيمن.

يتكون المستند من 714 صفحة مليئة بكلمات مثل الإيرادات والمشاركة والربح والخسارة، وأحد أقسام المجلد هو الملخص، وفي الجزء العلوي من الصفحة 23 في المجلد نجد المقطع التالي:

“سيتم المحاسبة عن الاندماج باستخدام طريقة الاستحواذ المحاسبية وفقاً لمعيار الدولي للتقارير المالية، والذي يتطلب تحديد المشتري والشركة المشتراة لأغراض المحاسبة”

ويدل هذا الكلام بالإضافة إلى أن ستة من الأعضاء الـ 11 لمجلس إدارة ستيلانتيس سيكونون من بيجو سيتروين، فيبدو أن فيات كرايسلر ستكون هي الأقلية في هذا الاندماج، وسيكون الرئيس التنفيذي الأول للمجموعة الجديدة هو كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي الحالي لبيجو سيتروين.

الجدير بالذكر أنه بانتهاء هذا الاندماج، تُشير الشائعات إلى أن بعض العلامات التجارية من فيات كرايسلر وبيجو سيتروين سيتم الاستغناء عنهم أو بيعهم، وتُشير الشائعات إلى كرايسلر ولانسيا بهذا الخصوص، وإذا كنت ترغب في قراءة المستند بالكامل المكون من 714 صفحة، فاضغط هنا.