نجم تيك توك يستبدل سيارة نيسان حصل عليها مجاناً بشفروليه سيلفرادو!

الخليج ٣٦٥ نت – يعد نيثان ابوداكا أحد مشاهير التيك توك، وأحدث مقاطع الفيديو الخاصة به التي انتشرت على نطاق واسع هو حصوله على سيارة نيسان فرونتير مجانية، حيث قامت شركة Ocean Spray بإعطائها له كهدية بعد ظهور أحد منتجاتها في مقاطع الفيديو الخاصة به، وإذا كنت تعتقد أن هذا النوع من الهدايا سيكون موضع تقدير، إلا أنه قام باستبدالها بشفروليه سيلفرادو

وإذا كنت تتسائل ما هو الفيديو الذي تسبب في حصول ابوداكا على سيارة نيسان فرونتير، فقد سجل نفسه وهو ينزلق على طريق على لوح تزلج وهو يغني أغنية فليتوود ماك دريمز، بينما كان يحتسي زجاجة من شركة Ocean Spray، وقد حصد الفيديو أكثر من 20 مليون مشاهدة، وها هو يثير الجدل بعد استبداله للسيارة اليابانية بشفروليه سيلفرادو.

إذا فكرنا في الأمر، فإن سيلفرادو 1500 ليست ترقية سيئة، حيث يُمكن أن يصل سعرها إلى أكثر من 60 ألف دولار (225 ألف ريال) وتأتي ببعض المزايا المتميزة، حيث تستمد قوتها من محرك V6 بقوة 285 حصان سعة 4.4 لتر أو محرك سعة 5.3 لتر أو محرك توربو سعة 2.7 لتر أو محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك سيلفرادو حضوراً أفضل على الطريق، مقارنة بنيسان فرونتير، والسؤال الآن، ما رأيكم بما فعله نجم التيك توك الشهير؟

@420doggface208 Ghosted….five star upgrade like….#420souljahz #ec @taddjenkinschevrigby @xxusmarine54xx (on IG) #cranrasberry #dreams #happyhippie #cloud9 #chevy ♬ VMESHBEATS ADDERALL X BOO X IG FREESTYLE – Varoon Ramesh

