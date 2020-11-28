أرخص 8 سيارات خارقة طُرحت في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت السيارات الخارقة العاملة بمحركات V8 أكثر شعبية في الآونة الأخيرة ما دفع الشركات إلى محاولة توفير طرازات أقل تكلفة في 2020.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أرخص السيارات التي طرحت خلال عام 2020 بمحرك V8.

وبدأ الموقع القائمة بطراز شيفروليه كمارو، وتحديدا فئة LT1 بنسختها لعام 2020 الجاري، التي طرحت بمحرك V8 ينتج قوة 460 حصانا بسعة 6.2 لتر، والذي طرح بتكلفة 34,995 ألف دولار.



ومن بعده جاء طراز Dodge Challenger R/T الذي يعتبر من أرخص السيارات التي طرحت في 2020 من السيارات العاملة بمحرك V8 ينتج قوة تتخطى الـ 400 حصان.

وقد طرح هذا الطراز بسعر 36,490 ألف دولار.

ومن ماركة فورد، جاء طراز Mustang GT Fastback، بنسخته الأحدث التي طرحت لعام 2020، بمحرك V8 سعة 2.3 لتر، ينتج قوة 460 حصانا، وبتكلفة 35,880 ألف دولار.

ومن ماركة "دودج" أيضا جاء طراز Charger R/T بنسخته لعام 2020، التي طرحت بمحرك V8 ينتج قوة كبيرة تصل لـ 707 أحصنة، وتوفر الطراز بتكلفة 36,495 ألف دولار، ضمن قائمة أرخص السيارات التي طرحت بهذا المحرك خلال العام.

ومن ماركة كرايسلر الأمريكية، ضمت القائمة نسخة 2020 الجديدة من طراز Chrysler 300S التي طرحت بتكلفة 36,775 وتعمل أيضا بمحرك فئة V8 بسعة 5.7 لتر، من طراز HEMI.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز آخر من ماركة دودج الأمريكية هو طراز Durango R/T الذي توفر بتكلفة 45,980 ألف دولار، ضمن السيارات القوية العاملة بمحرك V8، ينتج قوة 360 حصانا.

ومن ماركة رام، ضمت القائمة نسخة 2020 من شاحنة رام القوية، 1500 Classic Tradesman، التي طرحت بتكلفة 31,845 ألف دولار، وتعمل بمحرك V8 متميز بسعة 5.7 لتر من طراز HEMI.

وفي ختام القائمة، جاء طراز جينيسيس G80 بنسخته الأحدث التي طرحت لعام 2020 الجاري، وضمه الموقع لقائمة أرخص السيارات المتوفرة بمحرك V8 من موديلات العام الجاري، وينتج محرك هذا الطراز قوة 420 حصانا، وتصل سعته لـ 5 لترات، ويتوفر بتكلفة 60 ألف دولار.



