لوسيد تكشف اسم ومواصفات الفئة القياسية لسيارتها الكهربائية إير

الخليج ٣٦٥ نت – اقتحمت لوسيد المدعومة من المملكة عالم صناعة السيارات الكهربائية الشهر الماضي بالكشف عن سيدانها الكهربائية، والتي تمتاز بالشحن السريع والنطاق المذهل الذي يصل إلى 832 كم لكل شحنة، والأداء القوي، لتحجز لوسيد اير مكانها كمنافس قوي لتيسلا موديل S وبورشه تايكان.

يُذكر أن الشركة كانت قد كشفت عن الفئة الأعلى والتي تحمل اسم اير دريم اديشن بقوة 1,080 حصان من محركين كهربائيين، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 2.5 ثانية، وتقطع مسافة الربع ميل في 9.9 ثانية، في حين يبدأ سعرها من 169,000 دولار (634,000 ريال)، وها هي لوسيد تُعلن أن الإصدار الأساسي من اير سيحمل اسم بيور بسعر 77,400 دولار (290,000 ريال).

تتوفر اير بيور إما بدفع خلفي او كُلي، مع محرك كهربائي بقوة 480 حصان، كما ستحصل على نطاق يبلغ 654 كم لكل شحنة، في حين ستصل إلى الأسواق في أوائل عام 2022، ويُتوقع أن تصدر اير دريم اديشن قبلها بعام تقريباً في ربيع 2021، يليها اير جراند تورينج في صيف 2021، واير تورينج في أواخر عام 2021.

الجدير بالذكر أنه يُمكنك الآن تخصيص اير بيور الخاصة بك باستخدام أداء التكوين المقدمة من لوسيد، حيث تتوفر خيارات متعددة مثل سقف زجاجي، وجنوط مقاس 20 بوصة بدلاً من 19 بوصة القياسية، في حين تشتمل خيارات الألوان الخارجية على الأبيض النجمي، والأسود، والفضي، والرمادي، والأحمر، ولون داخلي واحد فقط للطراز الأساسي وهو Mojave Purluxe، والذي يجمع بين الجلود السوداء، والجرافيتي، مع كسوة من خشب البلوط الكربوني.

