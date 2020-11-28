سيارات تحتفل بمرور ربع قرن على ظهورها.. ألبوم صور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفل عالم السيارات في 2020، بأكثر من 20 موديلا، مر على طرحها 25 عاما، كان من ضمنها موديلات غيرت من شكل سوق السيارات وطبيعة المنافسة.

وقدم موقع "أوتو كار" قائمة تضم أبرز السيارات التي تتم عامها الـ25 هذا العام، وبدأها بالطراز المتميز من ألفا روميو 146، الذي طرح بمحرك ينتج قوة 102 حصان، مع عزم دوران 100 لفة/قدم.







من ماركة ألفا روميو أيضا، ضمت القائمة طرازا آخر يتمم عامه الـ25، هو GTV/Spider، وطرح بمحرك فئة V6 بسعة تتراوح بين 3.0 و3.2 لتر.

من بعده جاء من ماركة أكيورا اليابانية طراز TL الذي قدمته هوندا بخيارات متميزة من المحركات، تتوفر بـ5 و6 أسطوانات، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي.

ومن أكيورا أيضا، ظهر لأول مرة في 1995 طراز SLX ضمن فئة SUV متعددة المهام، بصالون أنيق، وقدرات متميزة، مكنت الماركة اليابانية من منافسة موديلات ضمن الفئة نفسها تابعة لشركات كبرى.

ومن الموديلات الفخمة التي طرحت للمرة الأولى منذ 25 عاما، بينتلي AZURE، وكانت إحدى السيارات التي غيرت مفهوم الموديلات السيدان الفخمة، ويحتفل ضمن هذه القائمة بمرور ربع قرن على ظهورها للمرة الأولى.

ومن بي إم دبليو الألمانية، ضمت القائمة، طراز E39 المتميز، الذي يحتفل بمرور ربع قرن على ظهوره، وهو ضمن الفئة الخامسة من بي إم دبليو وطرحته في ذلك الوقت لمنافسة موديلات مرسيدس التابعة لفئة E-Class.

ومن أبرز الموديلات التي جاءت ضمن هذه القائمة، طراز بي إم دبليو Z3، وكان من أشهر السيارات الكونفرتابل التي طرحت للأسواق في هذه الفترة.

ومن السيارات الرياضية ضمت القائمة، طراز دودج فايبر الرياضي الخارق، الذي طرحت نسخته التسعينية للمرة الأولى منذ 25 عاما، الذي طرح بمحرك ينتج قوة 415 حصانا، من فئة V10 بسعة 8.0 لتر ويعمل بمعدل دوران 488 لفة/قدم.

وضمن السيارات الرياضية، جاء أيضا طراز فيراري F50 الرياضي الذي طرح للمرة الأولى عام 1995، ويحتفل بمرور 25 عاما على طرحه خلال عام 2020 الجاري، وكان يتوفر بمحرك رياضي قوي فئة V12، ينتج قوة 512 حصانا، بسعة 3.5 لتر،وتصل سرعته القصوى لـ200 ميل.



