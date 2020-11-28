كتب: باسل الحلواني
أكدت عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا، أن مبيعاتها في مختلف أنحاء العالم ارتفعت بنحو 8.6%، على أساس سنوي لتصل إلى 927 ألفا و623 سيارة في أكتوبر الماضي، وذلك رغم الآثار السلبيةلجائحة كورونا.
وجاءت مبيعات تويوتا، مدعومة بطلب قوي في الصين والولايات المتحدة، حيث زادت المبيعات في السوق الصينية بنسبة 3ر33% لتصل إلى 175 ألفا و631
وقالت شركة "تويوتا" إن إنتاجها في مختلف أنحاء العالم زاد بنسبة 5ر6%، ليصل إلى 979 ألفا و232 وحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم كورونا.. ارتفاع مبيعات تويوتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.