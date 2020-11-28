رغم كورونا.. ارتفاع مبيعات تويوتا

كتب: باسل الحلواني

أكدت عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا، أن مبيعاتها في مختلف أنحاء العالم ارتفعت بنحو 8.6%، على أساس سنوي لتصل إلى 927 ألفا و623 سيارة في أكتوبر الماضي، وذلك رغم الآثار السلبية

وجاءت مبيعات تويوتا، مدعومة بطلب قوي في الصين والولايات المتحدة، حيث زادت المبيعات في السوق الصينية بنسبة 3ر33% لتصل إلى 175 ألفا و631

وحدة في أكتوبر الماضي، بينما باعت أيضا 205 آلاف و349 سيارة في الولايات المتحدة، أكبر سوق لها، بارتفاع بنسبة 8ر8 % عما كانت عليه قبل عام.

وقالت شركة "تويوتا" إن إنتاجها في مختلف أنحاء العالم زاد بنسبة 5ر6%، ليصل إلى 979 ألفا و232 وحدة.