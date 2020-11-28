5 مؤشرات تدل على تعرض إطارات السيارة للتلف 

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الإطارات من أهم الأجزاء في السيارة، حيث أنها المسؤولة عن حركة السيارة، كما أنها تمثل جزءًا كبيرًا من سلامة وأمان السائق والسيارة، ولأهميتها الكبيرة يجب فحصها بصورة منتظمة للتأكد من سلامتها.

لكن مع مرور الوقت تتعرض الإطارات للتلف مما يستدعي تغييرها للحفاظ على أداء السيارة وثباتها على الطريق، لذا خلال السطور التالية سنستعرض لكم أبرز المؤشرات التي تدل على تعرض الإطارات للتلف وحاجتها للتغيير.

– تآكل الإطار

يعد تآكل الإطار من أبرز المؤشرات التي تدل على الحالة السيئة للإطار وتلفه، فعندما تمسح النقوش البارزة للإطار يصعب معها مهمة المكابح في إيقافها، كما قد تعرضها هذه المشكلة للانفجار.

– تشقق الإطار

نتيجة للتغيرات المناخية وتعرض الإطار لأشعة الشمس القاسية قد تتشقق الإطارات، وأيضا في حالة انخفاض ضغط الهواء بالإطارات لفترات طويلة والسير عليها يؤدي أيضا لتشقق الإطار.

– بيضة الإطار

هي عبارة عن نتوء مثل البيضة يظهر في الإطار، ينتج غالباً من اصطدام إطار السيارة بعنف بجسم صلب، كالأرصفة، أو السير كثيرا في الطرق الصحراوية، وفي حال ظهوره يجب تغيير الإطار قبل تعرضه للإنفجار.

– تسرب مستمر لهواء الإطار

يلاحظ قائدي السيارات أحياناً تكرار تعرض أحد الإطارات لتسرب الهواء، ويقوم السائق بإعادة ضبط هواء الإطار في كل مرة دون فحصه، وهذا الأمر يدل على تلفه.

– صوت مزعج أثناء السير

أثناء القيادة على الطرق السريعة إذا سمعت صوت عالى صادر من الإطارات، هذا يدل على زيادة احتكاك الإطار بالأسفلت، وهو مؤشر على تلف الإطار.